Lokalsport: Kreckler überragte in der Saison des LTV

Kreckler überragte in der Saison des LTV

Leichlingen Leichlingens Handballer haben eine starke Spielzeit in der Dritten Liga hinter sich. Wir haben uns die Akteure aus dem Team von Trainer Frank Lorenzet genauer angeschaut.

22 Siege, 958 Tore, Platz drei: Der Leichlinger TV darf mit der vergangenen Saison mehr als zufrieden sein. Nach einem Umbruch im vergangenen Sommer hat sich die Mannschaft gefunden - das spiegelt sich auch in den Leistungen der einzelnen Spieler.

Carsten Mundhenk Zuverlässiger Ersatzmann zwischen den Pfosten. Der 43-Jährige deutete seine individuelle Klasse an, wenn er gebraucht wurde. Wechselt zur kommenden Saison ins Trainerteam.

Dean Christmann Der dritte Keeper fehlte oft verletzt und kam kaum zu Einsätzen, in denen er seine Qualitäten hätte beweisen können.

Hendrik Rachow Kam aus der Oberliga und fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein. Mit Nehmerqualitäten am Kreis, die ihm immerhin 56 Saisontreffer einbrachten.

Jannes Hertlein Hat sich in seinem einjährigen Gastspiel in Leichlingen sehr gut entwickelt. Kassierte aber zu viele Feldverweise (6). Kehrt in seine Heimat Aurich zurück.