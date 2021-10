Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen geht als Gejagter in die Spitzenspiele

Leverkusen Die noch ungeschlagenen Bezirksliga-Fußballer des FC Leverkusen haben richtungsweisende Spiele vor sich. Den Anfang der Serie gegen die Top-Teams der Liga macht am Sonntag das Auswärtsspiel bei BW Köln.

Fußball-Bezirksliga: BW Köln – FC Leverkusen. Für den FCL stehen die Wochen der Wahrheit in der Bezirksliga an. Nach und nach treffen die noch ungeschlagenen Fußballer aus Leverkusen auf die Top-Teams der Liga. In den Spitzenspielen geht es für die Mannschaft von Trainer Chrisovalantis Tsaprantzis darum, die am vergangenen Wochenende eroberte Tabellenführung nicht nur zu verteidigen, sondern im Idealfall den Vorsprung auf die Verfolger auch noch auszubauen. Zum Auftakt tritt das Team vom Birkenberg am Sonntag (15.15 Uhr) beim BW Köln, dem Tabellensechsten aus der Domstadt an. In der Woche darauf kommt es zum prestigeträchtigen Derby gegen Flittard.