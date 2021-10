Handball, 3. Liga : TuS 82 übernimmt noch einmal die Außenseiterrolle

Leverkusen Der Saisonstart ist für die Opladener Drittliga-Handballer mit 10:0 Punkten mehr als gelungen. Am Samstag geht es für die Mannschaft von Trainer Fabrice Voigt zur ebenfalls noch verlustpunktfreien HSG Krefeld Niederrhein.

Mit 10:0-Punkten war der Start in die Drittliga-Saison besser als es sich die Handballer des TuS 82 Opladen in ihren kühnsten Träumen hatten ausmalen können. Doch am Samstag (19 Uhr) trennt sich endgültig die Spreu vom Weizen. Das Team von Trainer Fabrice Voigt ist bei der ebenfalls verlustpunktfreien HSG Krefeld Niederrhein gefordert. Es liegt auf der Hand, dass sich der Coach auf seine liebgewonnene Außenseiterrolle beruft.

„Hier müssen wir die Rolle schon noch mal erwähnen“, holt Voigt aus. „Die Krefelder wollen unbedingt in die Zweite Liga, haben dieses Ziel auch formuliert und verfügen über hochprofessionelle Strukturen. Dass sie deutlich mehr als wir trainieren, kommt hinzu.“ Qualitativ ist die Mannschaft von Trainer Maik Pallach ebenfalls gut besetzt. In Spielmacher Merten Krings hat die HSG einen der besten Spieler der Liga im Kader. Außerdem steht in Lasse Hasenforther und Sven Bartmann ein hochkarätiges Torhütergespann bereit. Am Kreis spielt Lars Jagieniak, der Bruder von TuS-Spieler Jan, der auf derselben Position zu Hause ist.