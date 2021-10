Handball, DHB-Pokal der Frauen : Coach Schwarzwald findet nach Pokal-Aus der Elfen deutliche Worte

Leverkusen Der Trainer der Bundesliga-Handballerinnen vom TSV Bayer 04 Leverkusen ist mit dem 28:31 gegen Zweitligist Waiblingen überhaupt nicht einverstanden. Dabei spart er nicht mit Selbstkritik.

Auch zum Wochenstart hallte das Pokal-Aus in Waiblingen (28:31) noch nach bei den Handballerinnen des TSV Bayer. „Ich konnte nun eine Nacht darüber schlafen. Aber dadurch ist es kein Stück besser geworden“, sagte Trainer Martin Schwarzwald. Die Niederlage beim Zweitligisten fühle sich immer noch komplett falsch an. „Wir können in keinerlei Hinsicht zufrieden sein.“ Gegen den Außenseiter fehlte es just an den Zutaten, die der Coach im Vorfeld als Schlüssel zum Erfolg genannt hatte. Die Elfen ließen Emotionalität und Fokus vermissen. „Wir haben viel zu viele einfache Zweikämpfe verloren. Da müssen wir auch mal dazwischenhauen“, ärgerte sich Schwarzwald.