Basketball, 2. Liga : Giants absolvieren holprige Vorbereitung

Leverkusen Bei den Basketballern des VfL Bochum visiert das Team von Coach Hansi Gnad den vierten ProA-Sieg in Folge an. Allerdings sind nicht alle fit, einige Spieler sind erkältet.

Mit den Bayer Giants ist auch in dieser Saison zu rechnen. Das unterstrich der Leverkusener Basketball-Zweitligist am vorigen Wochenende. Bei den Nürnberg Falcons bot das Team die dritte, auch in der Breite starke Leistung in Serie und gewann das erste Auswärtsspiel gleich mit 89:81. Das ist keine Selbstverständlichkeit, hatten die Leverkusener doch in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Probleme, in der Fremde zum Erfolg zu kommen. Am Samstagabend (19 Uhr) soll sich die Serie beim VfL Bochum fortsetzen.