Leichtathletik : TSV-Athleten verstärken sich mit Spitzentrio

Leverkusen Björn Lippa kommt als neuer Mehrkampftrainer für den Nachwuchs zum TSV Bayer 04 – und er bringt in Marie und Max Dehning zwei Top-Talente mit. Das Trio wechselt aus Niedersachsen ins Rheinland.

Das sportliche Geschwister-Duo wird seit 2014 von Lippa betreut. In diesem Jahr gewann Marie Dehning bei der U20-EM mit 5778 Punkten Mehrkampf-Bronze. Max Dehning überzeugte zum Abschluss der Saison mit einem Wurf auf 80,11 Meter. Weiter hat in Deutschland in der U18 bislang nur der amtierende Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul geworfen. Er stellte 2015 mit 83,94 Metern den aktuellen deutschen Rekord in dieser Altersklasse auf. Selbst Olympiasieger Thomas Röhler oder Weltmeister Johannes Vetter haben ihre Speere in der U18 noch nicht so weit fliegen lassen wie Dehning.