Fußball, Kreisligen Köln und Solingen : Lützenkirchen lässt Bergisch Neukirchen keine Chance im Derby

Rhein-Wupper Im einseitigen Nachbarschaftsduell setzt sich der SSV 5:1 gegen den BVBN durch. Hitdorf sowie Witzhelden verlieren deutlich und Leichlingen feiert einen Kantersieg.

Fußball-Kreisliga A Köln: Türk Genc – SV Bergfried Leverkusen 3:2 (0:1). Den Sprung in die Spitzengruppe verpassten die Bergfried-Fußballer. Sie mussten sich trotz einer längeren Führung geschlagen geben. „Wie schon so oft in den Vorwochen haben wir es nicht geschafft, unseren Plan konsequent zu verfolgen. Wir müssen nun schleunigst die Kurve kriegen“, sagte Trainer Hannes Diekamp nach der zweiten Saisonniederlage. Jan Fromke brachte die favorisierten Gäste nach gut einer halben Stunde in Führung, doch in der 56. Minute glichen die Platzherren aus. Zwölf Minuten vor dem Abpfiff erzielten die Kölner dann den Treffer zum 2:1. Torsten Sperlich (84.) gelang zwar noch einmal der Ausgleich, doch in der Nachspielzeit war der Schlusspunkt den Gastgebern vorbehalten.