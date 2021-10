Handball, 3. Liga : LTV strahlt über die rechte Seite Gefahr aus

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV wollen bei TuSEM Essen den vierten Saisonsieg holen. Rechtsaußen Kevin Symannek freut sich bereits auf die Partie.

Für Kevin Symannek ging die Saison erst am vergangenen Sonntag so richtig los. Nach einer hartnäckigen Zehenverletzung kam der Rechtsaußen des Handball-Drittligisten Leichlinger TV bis zum vergangenen Wochenende lediglich zu Kurzeinsätzen im Team von Trainer Lars Hepp, beim dritten Saisonsieg gegen die ESG Gensungen/Felsberg (33:28) durfte der 29-Jährige dann erstmals über längere Zeit ran – und zahlte das Vertrauen mit seinen ersten fünf Saisontoren zurück. „Ich bin jetzt auf dem Level, auf dem ich sein will und sein muss“, sagt Symannek, der vor fünf Wochen noch auf Krücken lief.

Dieser Optimismus soll die Leichlinger auch im Auswärtsspiel bei der noch sieglosen Zweitliga-Reserve von TuSEM Essen am Sonntag (17 Uhr) zum Sieg tragen. Es wäre ein weiterer Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt. „Jetzt am Anfang der Saison sind es eigentlich Pflichtsiege“, stellte Symannek mit Blick auf das LTV-Auftaktprogramm fest, verweist aber zurecht auch auf einige Überraschungen in der Liga. So ist der übernächste LTV-Gegner, der Longericher SC, schwach gestartet und scheint anders als in der Vorbereitung schlagbar für die Leichlinger. Zunächst steht aber die Aufgabe in Essen an – mit Kevin Symannek im Vollbesitz seiner Kräfte.