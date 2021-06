Hugo-Kükelhaus-Schule : „Land-Art“ im Wald-Klassenzimmer

Alkenrath Die ältesten Schüler der Hugo-Kükelhaus-Schule schaffen vergängliche grüne Kunst.

Er streife gern stundenlang mit dem Hund herum, sagt Sascha Steffenhagen, während er und Jil Liese den Weg zu einer ganz besonderen Stelle im Bürgerbusch führen. Eigentlich kann dort auch jeder selbst hinfinden, der den weiß getünchten Zweigen folgt, die vom hinteren Schultor der Hugo-Kükelhaus-Schule den Weg zum Kunstprojekt weisen. Beim Näherkommen kann man es auch hören, denn am Montag und Dienstag haben sich alle Klassen nacheinander aufgemacht, um genau anzusehen, was die Ältesten der Schule in der Ober-Berufspraxisstufe in diesem Schuljahr geschaffen haben.