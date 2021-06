Verständigung in Leverkusen : Stadt stärkt Rat der Religionen

Leverkusen Oberbürgermeister Uwe Richrath ist jetzt beratendes Mitglied. „Ich freue mich, dass die gute Zusammenarbeit nun noch weiter intensiviert wird“, sagte der Verwaltungschef bei der Satzungsunterzeichnung.

Der Rat der Religionen in Leverkusen ist laut Satzung dem Dialog und der Verständigung unter den Religionsgemeinschaften verpflichtet. Er setzt sich für die Religionsfreiheit und die Freiheit der Religionsausübung ein und bietet sich an als Ansprechpartner in Fragen und Anliegen, die die Religionen betreffen. Neben seinen mindestens drei Treffen pro Jahr fördert er nach eigenen Angaben in regelmäßigen Ringveranstaltungen die religiöse Bildungsarbeit.