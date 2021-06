Abitur am Berufskolleg in Wesel : Wie Robin Gosens Schule und Fußball unter einen Hut brachte

Während Gosens 2013 am Berufskolleg in Wesel sein Abitur macht, spielt er für den Nachwuchs von Vitesse Arnheim in den Niederlanden. Archiv-Foto: Stade Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Wesel 2013 machte Robin Gosens am Berufskolleg in Wesel sein Abitur, am Mittwoch spielt er mit der Nationalmannschaft um den Einzug ins Achtelfinale der EM. Seine Vita zeigt, wie prägend die Jahre in Wesel für den heute 26-Jährigen waren.