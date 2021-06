Sommergarten startet bald – kommt eine Winterbierbörse in Opladen? : Event-Spezialist Werner Nolden: „Neustart 2022 wird schwierig“

Die Sommergarten-Premiere im vergangenen Jahr wurde gut angenommen. Ab Ende Juli gibt’s die Neuauflage. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen In einem Monat geht der Sommergarten in die zweite Runde. Premiere feiern könnte am Elften im Elften ein Winterbierbörse im Riesenzelt. Die Corona-Krise stellte auch den Leverkusener Veranstalter auf eine harte Probe: „Ich sage mal so: Mittlerweile ist auch die Portokasse leer.“