Basketball, 2. Liga : Giants verlieren Eberhardt an Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta

Sheldon Eberhardt (am Ball) erzielte in den vergangenen Play-offs die meisten Punkte pro Spiel für die Leverkusener. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen müssen den Abgang ihres erfolgreichsten Korbjägers in den vergangenen Play-offs verkraften. Wie der Klub mitgeteilt hat, läuft Sheldon Eberhardt künftig für Rasta Vechta in der ProA auf.

Sheldon Eberhardt war einer der Basketballer, die in den ProA-Play-offs bei den Bayer Giants gewaltig aufdrehten. Hatte der Deutsch-Amerikaner in der regulären Saison nur in acht Partien die 15-Punkte-Marke geknackt, markierte er in den Entscheidungsspielen 15,5 Zähler pro Partie. Seine Qualitäten wird er künftig aber nicht mehr in Leverkusen unter Beweis stellen. Der 25-Jährige schließt sich Bundesliga-Absteiger Rasta Vechta an.