Kultur-Restart in Leverkusen : Das Leben ist zurück im Scala Opladen

Auch der Scala-Club will im Sommer wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Die ersten Auftritte sind für August geplant. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Cinema und Canapé in der Neustadt öffnen an diesem Donnerstag wieder. Zum Restart läuft unter anderem der Film „Und morgen die ganze Welt“. Der Club will im August mit den ersten Bühnenprogrammen starten.