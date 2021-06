Schule in Neukirchen-Vluyn : Auszeichnung für Sonneck-Schule

Schule in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Das Lehrerkollegium der Abteilung IV der Sonneck-Schule freut sich über die Plakette zur Fortbildung „Vielfalt fördern“ des Schulministeriums NRW und der Bertelsmann Stiftung.

Eine siebenköpfige Steuerguppe aus Lehrern und Jugendhilfemitarbeitern des Kollegiums hatte innerhalb von zwei Jahren an sechs ganztägigen Fortbildungen erfolgreich teilgenommen. Dabei lag, aufgrund der Corona-Pandemie, der Schwerpunkt auf dem digitalen Unterricht. „Ursprünglich war das eigentliche Ziel, mehr kollegialen Austausch untereinander zu fördern“, berichtet Thomas Simon aus der Steuergruppe. „Aber dann kam Corona und plötzlich standen andere Themen ganz oben auf unserer Liste“, berichtet er lachend weiter.

Dadurch stand die Kompetenzerweiterung im digitalen Bereich im Mittelpunkt: „Unser Ziel war es, auch per Videokonferenz kreativen und interessanten Unterricht anzubieten, der unsere Schüler erreicht“, erläutert Saskia Erlenkämper. Nach und nach klappte das ziemlich reibungslos und das Kollegium war in der Lage, lückenlosen Unterricht anzubieten. „Das sind sozusagen die Früchte der Weiterbildung“, sagt Markus Elstner sichtlich stolz und fügt an: „Vielleicht haben wir jetzt trotzdem noch die Möglichkeit, unseren ursprünglichen Plan, den kollegialen Austausch zu fördern, nachzuholen. Das würde ich mir noch wünschen.“