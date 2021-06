Politik in Neukirchen-Vluyn : „Maßnahmen wurden blockiert“

Neukirchen-Vluyn Die Grünen beantragen das Fortschreiben des integrierten Klimaschutzgesetzes und fordern die Benennung von Maßnahmen. Klimaschutz dürfe nicht nur auf dem Papier stattfinden.

Für die Ratssitzung am 23. Juni hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Neukirchen-Vluyn mit folgenden Zielen beantragt: Klimaneutralität bis zum Jahr 2045, die Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030 (65 Prozent weniger CO 2 ) und eine Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2040 (88 Prozent weniger CO 2 ).

Die Benennung von Maßnahmen und ihre Bewertung sind für Christian Esser das Herzstück des Konzeptes und für die spätere Umsetzung unumgänglich. Weiter führt er aus: „Das bisherige Klimaschutzkonzept der Stadt aus dem Jahr 2014 strebt eine Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030 von lediglich 20 Prozent an. Und nicht mal das ist momentan realistisch, denn dafür müssten bereits in 2022 drei neue Windenergieanlagen, rund 813 Photovoltaik-Anlagen und eine Biogasanlage realisiert werden. Während die Stadt bei Photovoltaik zumindest auf einem guten Weg ist, wurden die erforderlichen Windenergieanlagen von CDU und SPD für Neukirchen-Vluyn gänzlich verhindert. Auch Biogasanlagen sind noch lange nicht in Sicht. Darüber hinaus wurden viele andere wesentliche Maßnahmen blockiert!“