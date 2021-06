Impfzentrum und -standort im Kreis Wesel : Ab wann und für wen Erstimpfungen in Wesel und Moers wieder möglich sind

Im Impfzentrum in der Niederrheinhalle in Wesel sind ab dieser Woche wieder Erstimpfungen möglich. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Trotz bundesweit aufgehobener Priorisierung können sich zunächst nur bestimmte Personengruppen zum ersten Pieks in der Niederrheinhalle anmelden. Am Standort Moers starten die Erstimpfungen eine Woche später.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Wegen eines NRW-weiten Impfstoffmangels können seit Anfang Juni sowohl im Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle als auch am Impfstandort am St.-Josef-Krankenhaus in Moers keine Erstimpfungen angeboten werden. Ab Mitte dieser Woche soll sich das ändern. Das Land erhält neue Biontech-Lieferungen. Das hat das Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt. Termine für eine Erstimpfung vereinbaren können trotz der bundesweit aufgehobenen Priorisierung aber zunächst nur bestimmte Personengruppen.

So können sich ab Mittwoch um 8 Uhr zunächst Personen über 60 Jahre und Menschen ab 16 Jahren mit Vorerkrankung für die erste Spritze in einem Impfzentrum anmelden. Dasselbe gilt für Beschäftigte von Krankenhäusern und in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Termine für das Impfzentrum in Wesel stehen laut Kreissprecherin Anja Schulte ab Mittwoch, 23. Juni, 12 Uhr zur Verfügung. Im Laufe der Woche sollen dann auch Buchungen für den Impfstandort in Moers möglich sein. Termine am St.-Josef-Krankenhaus soll es ab Dienstag, 29. Juni, geben.

Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass Buchungen ausschließlich über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein vorgenommen werden können: online unter https://termin.corona-impfung.nrw/home oder telefonisch unter 0800 116 117 01.