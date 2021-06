Jugendarbeit in Rheurdt : Awo-Jugendheime arbeiten jetzt stärker zusammen

Rheurdt Sabrina Kleinen berichtete im Ausschuss für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion über die Arbeit im Awo Bahnhof. Die Pandemie verändere die Arbeit in den Jugendeinrichtungen, stärkt aber gleichzeitig auch deren Zusammenhalt.

„Wir tauschen uns jetzt wöchentlich aus“, berichtete Sabrina Kleinen, wie sich die Zusammenarbeit der acht Awo-Jugendheime im Südkreis Kleve mit der Pandemie verändert hat. Diese Jugendheime würden über ihre Angebote sprechen und sich Anregungen bei den anderen holen, erzählte die Leiterin des Jugendheims Awo-Bahnhof im Ausschuss für Soziales, Jugend, Generationenvernetzung und Inklusion. „Es ist auch ein gemeinsamer Image-Film entstanden“, sagte sie am Donnerstagabend in der Schaephuysener Sporthalle. Die Pandemie hat die Arbeit der Awo-Jugendheime verändert, im Südkreis Kleve gleichzeitig deren Zusammenhalt und den Austausch gestärkt. Das Team um Sabrina Kleinen musste mit dem Lockdown im März 2020 Angebote zurückfahren. Gleichzeitig hätte es kreativ sein müssen, um neue Angebote im Awo-Bahnhof in Rheurdt und im H 11, im einstigen Volksbank-Gebäude in Schaephuysen, zu machen. „Das waren zum Beispiel digitale Spiele“, so die Leiterin. „Ein digitales Spiel waren die Montagsmaler. Zehn Jugendliche waren dabei.“ Das Spielen sei Anlass gewesen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. „Das gibt den Jugendlichen ein gutes Gefühl“, berichtete Kleinen. „Sie haben Gesprächsbedarf.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten sich zum Beispiel an einigen Tagen Kreativtüten abholen können. Jeden Tag in der Woche sei etwas angeboten worden. Es habe Fenstergespräche gegeben. Besonders gut sei die Aktion „Raus aus dem Corona Alltag – rein ins Abenteuer“ zu Christi Himmelfahrt angekommen, so Kleinen. Zu dieser war unter dem Motto „Gemeinsam unterm Sternenzelt“ von den acht Awo-Jugendheimen zwischen Kevelaer und Rheurdt, Issum und Straelen gemeinsam eingeladen worden. Sogar das Fernsehen berichtete über diese Aktion zu Christi Himmelfahrt, die ein Ergebnis der stärkeren Zusammenarbeit ist.