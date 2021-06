Fußball, Kreisliga : BVBN bereitet sich auf Blitzstart im Pokal vor

Leverkusen Für den Solinger Kreisligisten BV Bergisch Neukirchen geht es bereits in wenigen Wochen mit dem ersten Pflichtspiel los: Im Juli steht das Pokalspiel gegen den GSV Langenfeld auf dem Programm.

Am 3. Juli will das Team in die Vorbereitung starten. Nur knapp zwei Wochen darauf steht bereits das erste Pflichtspiel gegen den GSV Langenfeld an. Grund für den Blitzstart ist, dass der Kreis Solingen den Pokalwettbewerb der vergangenen Saison noch fortsetzen und beenden möchte. „Das ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für ein erstes Pflichtspiel“, sagt Czok. Das Ergebnis werde er angesichts der kurzen Vorbereitungszeit auch nicht überbewerten, kündigte er an.