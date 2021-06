Regenbogenfarben in der Stadt : Fußball-EM: Leverkusen zeigt sich solidarisch mit München

Leverkusen Die Uefa hatte verboten, die Allianz-Arena, in der Deutschland gegen Ungarn spielt, in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Deswegen springen jetzt Städte in ganz Deutschland ein.

Solidarisch sein, zusammenstehen – das galt wie in vielen deutschen Orten am Mittwoch auch in Leverkusen. Nachdem die Uefa der Stadt München untersagt hatte, ihr Stadion im Rahmen des EM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, leuchteten verschiedene Denkmäler in Rot, Blau, Gelb und Grün – so wie in Leverkusen die LeverKugel, also die Medienkugel am Ludwig-Erhard-Platz. Vor dem Rathaus flatterte unterdessen eine Regenbogenfahne im Wind.