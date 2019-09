Festakt zum 40. Geburtstag des OGV : Mit den „kurzbehosten Knilchen“ fing alles an

Opladen Im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich feiert der OGV 40. Geburtstag und verleiht besondere Ehrungen.

Die Geschichte von den „kurzbehosten Knilchen“, die 1979 als Elfjährige den Grundstein zum Opladener Geschichtsverein legten, hörte man in der ausladenden Festveranstaltung am Samstagabend mehrfach. Da wurde im Spiegelsaal der 40. Geburtstag gefeiert. Neben Vertretern aus Politik, Verwaltung, befreundeten Institutionen und Vereinen, die inzwischen zum stadtgeschichtlichen Netzwerk gehören, waren auch Abordnungen aus Leverkusener Partnerstädten dabei.

Michael Gutbier, einer der „Knilche“ von damals, nahm die Glückwünsche entgegen. Er ist seit Beginn des OGV dessen Vorsitzender und hat es verstanden, viele Menschen für seine Ziele so zu begeistern, dass sie ihre Kompetenzen in die ehrenamtliche Arbeit einbringen. So wuchs ein Team, das beseelt ist, „Geschichte und Geschichten der Stadt zu sammeln und für die Nachwelt zu erhalten“, formulierte Bürgermeister Bernhard Marewski im Grußwort der Stadt. Das sei das Erfolgsrezept des OGV, meinte Gutbier. Vier Menschen hätten in besonderer Weise Starthilfe geleistet.