Amtsgericht in Leverkusen : Unfallflucht – Verfahren eingestellt

Manfort Der Angeklagte muss sich aber noch bei einem Zivilprozess verantworten.

Der Mann, der sich jetzt vor dem Amtsgericht Leverkusen wegen Fahrerflucht verantworten musste, bog am 12. Juni 2018 mit seinem Auto in die Straße ein. Laut Staatsanwaltschaft war der 39-jährige so schnell auf der Straße unterwegs, dass der Fahrer des kreuzenden Autos ausweichen musste und auf einen geparkten Wagen auffuhr. Die Türe des abgestellten Fahrzeugs war so stark beschädigt, dass der Fahrer seine Tür nicht öffnen konnte. Verletzt wurde niemand.