Hockey-Damen zu Gast in Mülheim : RTHC erwartet eine „Wundertüte“

RTHC-Spielerin Anne Rings soll am Sonntag in Mülheim ihr Comeback feiern. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Hockey-Regionalliga-Damen des RTHC aus Leverkusen sind am Sonntag bei der Bundesliga-Reserve von Uhlenhorst Mülheim gefordert. Für die von Volker Fried trainierten Herren geht es ebenfalls am Sonntag in der Oberliga bei der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß Köln weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Knüfermann

Vor zwei Wochen ist die Hockeyabteilung des RTHC Leverkusen 100 Jahre alt geworden. Unter dem Motto „100 Jahre unter dem Bayer-Kreuz“ wird das Jubiläum an diesem Samstag (ab 15 Uhr) am Kurtekotten gefeiert. Höhepunkt des Tages wird ab 17 Uhr ein Spenden-Turnier des Vereins „Hockey gegen Krebs e.V.“ sein. Der Vorsitzende des Vereins Axel Schröder wird mit einem Team gegen das RTHC-Traditionsteam und Teile der Deutschen Ü40-Nationalmannschaft spielen.

Auch die Damen und Herren des RTHC sind am Samstag mit Sicherheit dabei, sollten sich aber wegen eigener Meisterschaftsspiele zurückhalten. Die Leverkusener Damen müssen am Sonntag in der Regionalliga ran. Das Knöller-Team ist ab 17 Uhr bei der zweiten Mannschaft von Uhlenhorst Mülheim gefordert und will dort möglichst den zweiten Sieg einfahren. Das wird aber nicht einfach, vermutet Knöller und sagt: „Solche Bundesliga-Reserven sind immer schwer einzuschätzen. Dazu kommt, dass das Mülheimer Team einen neuen Trainer hat, wodurch sich das System mit Sicherheit verändert hat. Für uns ist das Ganze also eine Wundertüte.“

Personell sieht es für den RTHC gut aus. Nach Spielführerin Dana Wagner, die vergangene Woche schon im Team stand, wird am Sonntag auch Stürmerin Anne Rings ihr Comeback geben. Mitwirken können wird wohl auch Madita Tautz, die unter der Woche Fußprobleme hatte.