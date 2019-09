Neue Strukturen in Leichlingen : LTV will sich nahbarer präsentieren

LTV-Trainer Lars Hepp hält einen Handball in die Kamera. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Hinter den Kulissen hat sich in den vergangenen zwölf Monaten viel getan bei den Leichlinger Drittliga-Handballern. Vor der Partie am Samstag in Minden stellen wir die wichtigsten Personen des neuen „Pirates-Management“ vor.

Von Jim Decker und Moritz Löhr

Die Punkte fehlen noch, zumindest aber ist der Weg erkennbar. Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV streben im Auswärtsspiel beim TSV GWD Minden II am Samstag (19 Uhr) nach zwei Auftaktniederlagen ihren ersten Saisonsieg an. Hinter den Kulissen baut der Verein die Strukturen rund um das Aushängeschild 1. Mannschaft um. Die Aufgaben werden seit August auf zwei weitere Personen verteilt.

Lars Hepp Der Trainer hat die LTV-Handballer seit der Trennung von Ex-Trainer-Manager Frank Lorenzet im Sommer 2018 übernommen und mächtig umgekrempelt. Der 41-Jährige trägt die sportliche Verantwortung der Mannschaft – und er stellt diese federführend zusammen. Derzeit schränken ihn Aufgaben in der Abteilung abseits des Sports aber „zu viel“ ein, wie er sagt. „So wollen wir es nicht haben. Wir wollen keine One-Man-Show.“ Daher hat sich der Coach Verstärkung ins Boot geholt und will das Umfeld weiter vergrößern. Der Aufbau einer neuen ehrenamtlichen Struktur in der Abteilung sei aber schwierig und die „größte Baustelle“, sagt Hepp.

Info Kapitän und Spielmacher fallen weiterhin aus Verletzt Spielmacher Valdas Novickis (Achillessehnenriss) ist wie Kapitän und Kreisläufer Alexander Kübler noch nicht für einen Einsatz bereit. Heimspiel Die nächste Partie im Ostermann-Forum bestreiten die Pirates am Freitag (20 Uhr) gegen die SG Menden Sauerland Wölfe.

Ingo Jacobi Er ist erste von zwei neuen Gesichtern im „Pirates-Management“. Der 54-Jährige kümmert sich unter anderem um organisatorische Abwicklungen, Betreuung der Sponsoren, Begleitung verschiedener interner Prozesse, Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainer auf der einen, sowie Management und Gesellschaftern auf der anderen Seite – sozusagen ein Mann für alles. „Lars soll sich rein auf den sportlichen Teil konzentrieren können“, erklärt Jacobi. Er sieht generell viel Optimierungspotenzial. Dies betreffe unter anderem das Sponsoring sowie den dürftigen Zuschauerschnitt, den der Verein schon in diesem Jahr steigern möchte. „Wir stoßen all das nicht mit dem Hintergedanken an, weil vorher alles schlecht war“, sagt Jacobi. „Der LTV war sportlich erfolgreich. Das Drumherum ist in der heutigen Zeit aber anders geplant.“

Thomas Bäckmann Der zweite Neue auf der Führungsebene. Seine Aufgaben decken sich in weiten Teilen mit denen Jacobis. Entscheidender Unterschied: Bäckmann sitzt bei der Verhandlung von Spielerverträgen mit am Tisch. Kein Wunder: Der 45-Jährige ist gelernter Steuerfachangestellter, hat BWL und Finanzwirtschaft studiert. „Hier kann ich meine Expertise einbringen“, sagt Bäckmann, nach dessen Meinung in der Abteilung „einiges eingeschlafen“ sei. „Wir wollen wieder greifbarer sein, die Mannschaft soll wieder greifbarer sein“, sagt er. Ein „Verein zum Anfassen“ sei das erklärte Ziel. Dass dieses Vorhaben sowie das Aufgabenfeld im Allgemeinen aber ziemlich komplex sind, durfte Bäckmann nach wenigen Tagen im Amt bereits feststellen. „Es ist wirklich eine Menge zu tun“, sagt er.