Fußball-Landesliga : SVS muss wohl auf seinen Stammtorhüter verzichten

Der Trainer des Landesligisten aus Schlebusch, Stefan Müller, bei der Teambesprechung in der Kabine. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Beim Fußball-Landesligisten aus Schlebusch droht Keeper Justin Stauner für die Partie in Lindenthal-Hohenlind auszufallen. In Christopher Geschonneck hat Coach Stefan Müller aber bereits einen passenden Ersatz in der Hinterhand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball, Landesliga: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind – SV Schlebusch. Die von Stefan Müller trainierte Mannschaft will den Rückenwind aus dem Pokalsiegs in Hitdorf (4:1) mit in das nächste Meisterschaftsspiel nehmen. „Aber auch schon das 2:2-Unentschieden gegen einen starken Gegner wie Spich sollte uns zusätzlichen Auftrieb geben“, betont der Coach. Er erwartet erneut eine schwierige Aufgabe für seine Elf.

Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für den SVS zum Tabellenachten nach Lindenthal-Hohenlind. Der Gegner hat bislang einen Sieg eingefahren und eine Niederlage einstecken müssen. Vor allem der klare 5:1-Auftakterfolg der Borussia gegen die SG Köln-Worringen zeigt, dass die Partie freilich kein Spaziergang für die Schlebuscher wird. „Das ist ein toll geführter Verein, der sich in der Liga etabliert hat und stets für viele Tore gut ist“, erklärt der Übungsleiter, der auf eine stabile Hintermannschaft baut.