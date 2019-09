Fußball-Kreisliga : BVBN geht als Favorit in die Partie beim VfL

Andre Brandenburg (gelbes Trikot) stürmt seit 2017 für Bergisch Neukirchen. Am Sonntag trifft er mit dem BVBN auf seinen Ex-Klub Witzhelden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Alles andere als ein Sieg kommt für die Kreisliga-Fußballer aus Bergisch Neukirchen beim Duell in Witzhelden nicht in Frage. Im Kreis Köln geht es für den SV Bergfried gegen den SC Rondorf darum, nicht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Fußball, Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – TSV Solingen II 0:0. Bereits zum dritten Mal in der noch jungen Saison hat sich das Opladener Team mit dem Gegner die Punkte geteilt. Damit steckt die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer weiter im Mittelfeld fest. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben aber leider eine Vielzahl von Chancen nicht genutzt“, sagte ein gefrusteter Sezer. In der Schlussphase sah Halit Dasman wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Am Sonntag (13 Uhr) empfängt Opladen nun den Zehnten aus Berghausen. Hamit Kefkir hat sich in den Urlaub verabschiedet, Sefa Ocakli, Hassan Aydin und Fatih Demir fallen aus beruflichen Gründen aus. Sezer wird aufgrund einer schmerzhaften Hüftprellung nur von der Seitenlinie aus helfen können.

VfL Witzhelden – BV Bergisch Neukirchen. Keine einfache Aufgabe erwartet die Fußballer des VfL Witzhelden, wenn am Sonntag (13 Uhr) der Tabellenvierte aus Bergisch Neukirchen am Scharweg gastiert. Der von Michael Czok trainierte BVBN hat drei der ersten vier Partien gewonnen und kommt zudem auf ein beeindruckendes Torverhältnis von 24:3-Treffern. „Alles andere als drei Punkte wären für uns auch enttäuschend“, sagt Czok. Er muss auf Urlauber Simon Wirtz verzichten. Darüber hinaus ist der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Michael Mollek ungewiss.

Die noch sieglosen Witzheldener hingegen sind bemüht, nach dem verkorksten Saisonstart die Köpfe nicht hängen zu lassen. „Wir haben uns in der Vergangenheit gegen diesen Gegner stets gut aus der Affäre gezogen. Daher gehen wir optimistisch an den Start“, sagt VfL-Co-Trainer Michael Nimpsch. Stephan Striehn, Niklas Schwolle, Timo Freudenberg sind aus dem Urlaub zurück und auch Max Jäger und Moritz Walther haben wieder trainiert.

SSV Lützenkirchen – Anadolu Munzur Solingen. Mit vier Punkten aus vier Partien ist der Saisonstart beim Aufsteiger SSV Lützenkirchen durchaus gelungen. Das nächste Zwischenziel des Teams von Trainer Toni Diomedes ist nun, den ersten Sieg vor heimischen Publikum zu landen – am liebsten schon am Sonntag (15.15 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten aus Solingen. „Wir haben unsere Fehler analysiert und wissen, was wir besser machen müssen“, sagt Diomedes, der auf einen konzentrierten Auftritt seiner Schützlinge hofft.

Personell sieht es beim SSV wieder besser aus: Tim La Marca, Robin Seinsch, Henrik Schilling und Francesco Benincasa kehren in den Kader zurück. Oliver Hartl und Mike Buggle (beide Urlaub) fehlen.

Kreisliga A Köln: SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II – SC Schlebusch II. Am Sonntag (13 Uhr) sind die Schlebuscher Reserve-Fußballer zu Gast beim punktgleichen Tabellennachbarn. „Wir wollen unsere gute Tendenz fortsetzen und auch dort etwas mitnehmen“, betont Marco Treubmann. Der Trainer kann auf die selbe Besetzung wie in der Vorwoche zählen.

SV Bergfried Leverkusen – SC Rondorf. Um den Anschluss zur Spitzengruppe nicht zu verlieren, müssen die Fußballer des SV Bergfried am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten aus Rondorf bestehen. Nach einem Sieg und einer Niederlage wird sich nun zeigen, wohin der Weg das Team von Trainer Michael Opitz in den kommenden Wochen führen wird.

FC Zündorf – SC Hitdorf. Beim starken Aufsteiger in Zündorf kommt es am Sonntag (15 Uhr) nach dem Gastspiel beim SV Bergfried gleich zur nächsten Standortbestimmung für den SCH. Beide Teams sind jeweils mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet. „Wir wissen nicht viel über den Gegner, nur das sie sehr gute Einzelspieler haben – mit Vorzügen in der Offensive“, sagt Trainer Udo Dornhaus.