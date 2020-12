Leverkusener Brücke : Minister Wüst: Kein Verstoß gegen Vergaberegeln beim Brückenbau

Leverkusen Bei der Neuausschreibung zum Weiterbau der Rheinbrücke hat es nach Angaben von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) keinen Verstoß gegen die Vergaberegeln gegeben.

Wüst sagte, die Mitarbeiterin des Landesbetriebs sei zwar in die Phase der Neuausschreibung eingebunden gewesen, nicht aber in die Phase der Vergabe. Straßen NRW habe die Bietergemeinschaften dann „proaktiv über die familiäre Situation der Teilprojektleiterin in Kenntnis gesetzt“, sagte Wüst. Daraufhin habe ein Bieter den Einsatz der Mitarbeiterin gerügt. Bei einem Gespräch sei das Problem jedoch ausgeräumt worden, die Bietergemeinschaft habe dann keine weiteren Rechtsmittel eingelegt.