Mini-Konzert bei Youtube : „Blue Mountain Singers“ gibt’s jetzt im Internet

Schlebusch Jubiläum ohne Konzert? So ganz wollte der Gospelchor aus Schlebusch, der dieses Jahr 25. Geburtstag hat, das nicht stehen lassen. Fünf Mitglieder haben ein Mini-Konzert aufgenommen und ins Netz gestellt.

1995 bis 2020 – der Gospelchor „The Blue Mountain Singers“ hatten sich ihr kleines Jubiläum wunderschön vorgestellt – „mit vielfältigen musikalischen Veranstaltungen im Verlauf des Jahres 2020“, merkt Hans-Jörg Schaefer vom Vorstand der Sängergemeinschaft an. „Doch dann kam Corona, und alle Konzerte, auch das große Jubiläumskonzert im Juni in der Friedenskirche, mussten abgesagt oder auf 2021 verschoben werden.“ Der Chor hat dennoch weitergemacht und mit kreativen Konzepten die Probenarbeit an der frischen Luft weitergeführt. Es gab kleinere Auftritte, etwa bei den Konfirmationen im Sommer an der Friedenskirche. Immer in der Hoffnung, dass wenigstens die Tradition der Weihnachtskonzerte stattfinden kann – coronagerecht, versteht sich. Am vergangenen Wochenende hatte es soweit sein sollen: maximal 100 Besucher, ausgefeiltes Hygienekonzept. Aber auch das musste wegen der Pandemie ausfallen.