Am Brunnenplatz : Robust und wetterfest – neue Bänke aufgestellt

Die alten Bänke wurden im Auftrag der Bezirksvertretung durch neue, robuste und wetterfeste Sitzgelegenheiten ersetzt. Foto: Stadt

Leverkusen In die Jahre gekommen waren sie, die Bänke am Brunnenplatz in der stadtnahen Kolonie II. Jetzt wurden sie durch neue Stahlgitterbänke ersetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist eine der kleinen Investitionsmaßnahmen des Bezirkes I., die am 15. Juni beschlossen worden war. Eingesetzt wurden die neuen, vor Vandalismus weitgehend sicheren Bänke in der ersten Dezemberwoche, teilt die Stadtverwaltung mit. Inklusive dem Abbau der alten Bänke aus den 80er Jahren kostet die Neugestaltung an der Ecke Liebigstraße/Nobelstraße rund 5000 Euro. Die inzwischen verwitterten Holzbänke waren im Zuge einer Neugestaltung der Siedlungsstraßen aufgestellt worden.

(bu )