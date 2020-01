Damensitzung : Leverkusens einzige Literatin im vollen Einsatz für die Funken

Leverkusen In der Woche arbeitet sie als promovierte Chemikerin bei der Firma Boehringer Ingelheim, in ihrer Freizeit ist Anke Timm als Literatin für alle Sitzungen der größten Leverkusener Karnevalsgesellschaft „Rote Funken“ im Einsatz.

Die Programme plant sie jeweils zwei Jahre im Voraus. Auch bei der jüngsten Damensitzung am Donnerstag blieben bei 1200 jecken Frauen keine Wünsche offen. Mit witzigen Rednern wie Martin Schopps und Guido Cantz sowie tollen Musikgruppen wie Räuber, Klüngelköpp, Cat Ballou, Höhner, Brings und Kasalla wurde alles geboten, was das rheinische Karnevalistenherz begehrt. Auch Brings spendeten der Organisatorin Beifall und fragten: „Wie hast du das denn geschafft?“

„Manche Künstler zu bekommen, ist nicht einfach“, sagt die einzige weibliche Leverkusener Literatin, die neuen Gruppen gegenüber aufgeschlossen ist und dazu zahlreiche Vorstellabende in der gesamten Rheinschiene besucht. „Ich kämpfe in jedem Jahr um die Interpreten. Mal gelingt es mir besser, mal nicht so gut“, räumt sie ein. An dem Abend selbst ist sie dafür zuständig, dass der Programmplan exakt eingehalten wird. „Keine Zugabe für die Höhner“, lautet ihre strenge Durchsage auf das Podium, denn die nächste Gruppe wartete bereits. Zwar hilft bei der Kommunikation im Allgemeinen die moderne Technik. „Bei dem Lärm im Saal funktioniert das gute alte Telefon immer noch am besten.“