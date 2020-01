Verkehrskonzept : Opladen Plus: Einbahnverkehr auf der Kölner Straße

Opladen Plus: Einbahnverkehr auf der Kölner Straße

Soll die Kölner Straße zur Einbahnstraße werden? Das schlägt Opladen Plus vor. Foto: Bernd Bussang

Opladen Die Stadt soll prüfen, ob auf diese Weise Konflikte zwischen Autofahrern und Radfahrern entschärft werden können.

Ein neues Verkehrskonzept für die Opladener Neustadt will die Ratsfraktion von Opladen Plus auf den Weg bringen und hat einen entsprechenden Ratsantrag eingebracht. Kernidee: Die Kölner Straße soll künftig nur noch in eine Richtung befahren werden.