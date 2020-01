Neue Vorsitzende : Wechsel an der Spitze der Europa-Union: Müller folgt Meyer

Beim Neujahrsempfang der Europa-Union mit Gastredner Sven Giegold (li.) von den Grünen übergab Hans Georg Meyer den Vorsitz an Elke Müller. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wie geht es weiter mit Europa? So kurz das Thema eines Festvortrags des Europa-Abgeordneten Seven Giegold formuliert war, so umfangreich fielen die Antworten aus. Der Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament sprach anlässlich der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Leverkusen der Europa-Union im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich.

Von Siegfried Grass

Wie zu erwarten, steht Giegold für ein einheitliches Europa, lobt die Vorteile. Aber da gebe es auch noch viele Probleme, die der Grünen-Politiker nicht verheimlichte. Natürlich sei der Brexit eine Katastrophe. Einige Entwicklungen in osteuropäischen Staaten, die systematischen Rechtsbruch begehen, sprach er an. Natürlich gebe es noch viel zu tun, beispielsweise in der Klimapolitik, der Digitalisierung, in der Sicherheits- und Außenpolitik.

Dabei räumte Giegold ein, noch nicht einmal alle Probleme angesprochen zu haben. Aber man solle die Bereicherungen durch den Verbund von demnächst 27 europäischen Staaten nicht verkennen: eine Rechts- und Wertegemeinschaft. Auch wenn sich derzeit eine Reihe von Staaten nicht an diese Vorgaben halten.

Ein uneingeschränkter Fürsprecher eines vereinten Europas ist Hans Georg Meyer, einst Chemiker bei Bayer und Ex-Vorsitzender der FDP-Fraktion im Leverkusener Stadtrat. Er ist seit 35 Jahren Vorsitzender des Europa-Union-Kreisverbands – und stellte seinen Posten altersbedingt zur Verfügung. Er hört auf, aber auch nicht so ganz. Während seiner Zeit ist der Kreisverband von fünfzig auf über 250 Mitglieder gewachsen, zum größten Kreisverband in Nordrhein-Westfalen.

Standing Ovations gab es für ihn, als er einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. „Europa-Meyer“ wird er genannt, und viele in Leverkusen wissen auch gleich, wer damit gemeint ist. Er fasste zusammen: „Meine Arbeit für Europa hat mir viel Freude gemacht, und sie wird heute nicht enden. Aber inzwischen bin ich 80 Jahre alt und möchte frühzeitig meine Nachfolge regeln.“

Als Nachfolgerin wurde Elke Müller gewählt. Die Lützenkirchenerin zog es für einige Jahre nach Bayern, dort war sie Vorsitzende der Europa-Union Bad Tölz-Wolfratshausen und stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbands Oberbayern. Nach ihrer Rückkehr trat sie vor einem Jahr in den Leverkusener Kreisverband ein und war gleich eine Kandidatin für die Nachfolge von Meyer.