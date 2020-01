Basketball in der Region : Giants II trennen sich von Coach Watson

Rhein-Wupper Der britische Trainer der Leverkusener Reserve wird von seinem Vorgänger Jacques Schneider abgelöst.

Basketball-1. Regionalliga: NEW Elephants Grevenbroich – TSV Bayer 04 Leverkusen II. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Die Reserve der Giants Leverkusen und Trainer Matthew Watson gehen ab sofort getrennte Wege. Nach der Heimniederlage gegen den Tabellendritten Dragons Rhöndorf zog Bayers Zweitvertretung die Notbremse, obwohl die Mannschaft als derzeit Achter auf einem Play-off-Platz liegt. „Erst einmal möchte ich mich bei Matthew Watson für sein Engagement bei uns im Verein danken. In den letzten Wochen haben wir leider vermehrt feststellen müssen, dass sich das Team nicht so entwickelt hat, wie wir uns dies im Trainerstab vorstellen. Dies fing bei der Trainingssteuerung an und hörte teilweise beim negativen Verhalten der Spieler auf dem Feld auf“, wird Cheftrainer Hansi Gnad auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Watson selbst wollte sich auf Nachfrage nicht zu seinem Aus bei den Giants äußern.

Am Samstag (19.30 Uhr) ist die Giants-Reserve nun zu Gast beim direkten Konkurrenten in Grevenbroich. Ab sofort wird das Team wieder von Watson-Vorgänger Jacques Schneider betreut. Neben Schneider werden sich auch Athletiktrainer Tom Janicot und Marian Schick als Assistenten um die sportlichen Belange der Mannschaft kümmern.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – BG Aachen. Nach dreiwöchiger Pause empfangen die Fast-Break-Basketballer nach nur einer Trainingseinheit am Samstag (19.15 Uhr) den starken Aufsteiger und aktuellen Tabellensechsten aus Aachen. „Da werden wir uns mächtig strecken müssen. In jedem Fall wollen nicht gleich schon in der ersten Woche des neuen Jahres die Tabellenführung wieder abgeben“, betont Trainer Thomas Pimperl, der auf den kranken David Klein verzichten muss. Dafür kehrt in Daniel Nesges eine wichtige Alternative in den Kader zurück.