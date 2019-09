Fahndung : Polizei zeigt Fotos von Räubern aus Steinbüchel

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Leverkusen (bu) Mit Hilfe von Fotos einer Überwachungskamera versucht die Polizei den drei unbekannten Räubern auf die Spur zu kommen, die am 20. Januar zwei Ehepaare in einem Haus in Steinbüchel ausgeraubt hatten.

Der Fall wird am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ aufgerollt. Der Leiter der Ermittlungsgruppe „Metall“, Kriminalhauptkommissar Winfried Voß, gab Hinweise zum Stand der Ermittlungen. Die Räuber hatten das Paar und seine beiden Hauswirtschafter mit einer Schusswaffe bedroht, sie gefesselt und den Tresor ausgeräumt. Mit Bargeld, einer Münzsammlung, Schmuck und wertvollen Handtaschen der Marke Prada waren die Unbekannten geflüchtet. Zeugenhinweise unter Telefon 02212290.

(bu)