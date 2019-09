6000 Punkte nur knapp verpasst : Anna Maiwald gewinnt Thorpe-Cup

Leverkusen Mit insgesamt 5.941 Zählern konnte die 29-jährige Siebenkämpferin den Sieg in Bernhausen bejubeln.

Im Endspurt einer langen Saison kratzte Siebenkämpferin Anna Maiwald im Rahmen des Thorpe Cups in Bernhausen noch einmal an der 6.000-Punkte-Marke – und sicherte sich den Gesamtsieg.

Den ersten Tag begann die Athletin des TSV Bayer 04 mit 13,77 Sekunden über 100 Meter Hürden, ließ 1,71 Meter im Hochsprung und 13,07 Meter im Kugelstoßen folgen. 24,02 Sekunden über die halbe Stadionrunde rundeten einen gelungenen ersten Wettkampftag ab und ließen die von Erik Schneider trainierte Athletin an Position eins in den zweiten Tag starten. Nach dem gelungenen Auftakt eröffnete die TSV-Sportlerin mit 5,81 Metern den Wettkampftag. Mit 43,39 Metern baute sie anschließend als zweibeste Speerwerferin ihre Führung weiter aus. Die abschließenden 800 Meter beendete sie in 2:19,69 Minuten. Am Ende hatte Maiwald 5.941 Punkte auf der Habenseite und gewann den Siebenkampf vor der Amerikanerin Emilyn Dearman, die auf 5.894 Zähler kam.