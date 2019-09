Basketball-Nachwuchs : Kräftemessen mit dem Top-Nachwuchs

Info

Das Profiteam der Giants unter Trainer Hansi Gnad startet in die neue Saison der Pro A, der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit einem Heimspiel gegen Bremerhafen am Samstag, 21. September, 20 Uhr.

Nach einem Auswärtsspiel in Chemnitz ist am 5. Oktober Kirchheim in Leverkusen zu Gast.

www.giants-leverkusen.de