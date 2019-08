Zum Start der Vorbereitung : Giants laden ein zum Leverkusener Basketballtag

Leverkusen Anlässlich des Leverkusener Basketballtags treffen die Giants auf den SC Fast-Break. Start der Veranstaltung am Sonntag ist um 10.30 Uhr.

Am Montag sind die Giants in die Vorbereitung zur am 21. September beginnenden ProA-Saison gestartet. Dennis Heinzmann war zwar noch krank, der Rest des Kaders stand Trainer Hansi Gnad aber von Beginn an zur Verfügung. Am Sonntag wird das Team zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld stehen. Als Höhepunkt des Leverkusener Basketballtags tritt der Zweitligist (ProA) ab 17.30 Uhr gegen den SC Fast-Break in der Ostermann-Arena an. Der Eintritt ist frei.