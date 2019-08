Nachfolger von Achim Kuczmann : Fronda ist neuer Geschäftsführer der Bayer Giants

Leverkusen Der 36-Jährige übernimmt beim Basketball-Zweitligisten aus Leverkusen (ProA) die Nachfolge von Achim Kuczmann, der Ende Oktober in den Ruhestand geht.

Noch ist Fronda bei der 2. Basketball-Bundesliga als Manager Sport und Spielleiter in Köln tätig. In den vergangenen dreieinhalb Jahren war er dort – neben der Organisation des Spielbetriebs – unter anderem für die Entwicklung der Standards und die Zertifizierung der Nachwuchsarbeit zuständig. Zuvor war Fronda als Ligamanager der NBBL verantwortlich für die Organisation des Spielbetriebs und diverser Events. Der studierte Sport-, Kultur- und Eventmanager wirkte auch bei der Organisation der U17-Basketball-WM sowie der EM-Vorrunde 2015 in Berlin mit. Fronda ist verheiratet, Vaters eines Sohnes und lebt mit seiner Familie in Köln.