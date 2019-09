Diskussion mit Bodo Middeldorf : Leverkusener A3-Anwohner befürchten „Ruine“

Bodo Middeldorf bei der FDP-Infoveranstaltung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Beim Abend mit FDP-Landtagsabgeordnetem Bodo Middeldorf lag Frust in der Luft.

Der Diskussionsabend in der Kleingartenanlage des Vereins Burgloch hatte eigentlich so schön angefangen. Als Bodo Middeldorf, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Landtag, verkündete, seine Fraktion spreche sich klar für die A1-Tunnellösung aus, gab Applaus von den rund 50 Zuhörern. Doch ab diesem Moment, sollte die Stimmung kippen – und das wohl zunehmend zerstörte Vertrauen der Menschen in die Politik veranschaulichen.

Denn insbesondere die Verbreiterung der A3 stieß bei den anwesenden Anwohnern auf großen Widerstand. Die, so ist sich Middeldorf sicher, sei nur oberirdisch möglich. Auch wenn er monierte: „Wir bauen an vielen Stellen für den Tierschutz Tunnel – für den Menschen nicht.“Die Zubringer zur aus seiner Sicht dann hoffentlich unter der Erde liegenden A1 könnten derweil in den Tunnel führen. Die Arbeiten von rund zehn Jahren bedeuteten allerdings „massive Nachteile für Stadt und Anwohner“. Die A1 solle in den Tunnel, die A3 nicht.

Das brachte die Anwohner zunehmend in Rage. Eine Frau beklagte, sie habe „nur noch drei Meter Garten“. Eine andere betonte, sie müsse wohl ihr Haus aufgeben – und somit ins Altersheim ziehen. Wovon sie das bezahlen solle, wisse sie nicht. Dass die Häuser massiv an Wert verlieren würden, trieb viele der Anwesenden um. Über versprochene Ausgleichszahlungen spotteten sie. „Die Frage ist doch, warum wir für die Allgemeinheit so viel Opfern müssen“, bekräftigte ein Mann.

Middeldorf gab entgegen,er habe nie behauptet, die Eingriffe seien nicht einschneidend. „Das ist nicht wegzudiskutieren“, fügte er hinzu. Doch die Menschen liebten Mobilität, seien demnach auf das Auto angewiesen – alle. 120.000 Wagen pro Stunden würden auf der A3 gezählt. „Da müssen wir auch mal ehrlich zu uns selber sein“, betonte der Landtagsabgeordnete.

Ob die Zahlen denn überhaupt noch stimmen würden, wollte das Publikum nun wissen. Schließlich befinde sich die Bevölkerung in einem Wandel. Die Zählung, zeigte ein Mann auf, sei von 2013. Ob die Zukunftsprognose von vor sechs Jahren überhaupt noch stimme, sei die Frage. Für viele Jugendliche werde das Auto zunehmend unwichtiger.

Middeldorf gab zu, die derzeitigen Zahlen nicht zu kennen. Fakt sei aber: „Im Haushalt des Landes sind noch nie so viele Mittel für Radwege eingeplant worden.“ Dennoch glaube er nicht an eine baldige Verkehrswende. „Das spricht gegen alles, was ich gelernt habe.“