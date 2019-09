Brief an den Oberbürgermeister : Meckhofen: Protest gegen Gasleitung

Brief an den Oberbürgermeister

So wie hier könnte bald eine Baustelle entstehen, in der die Gasleitung verlegt wird. Foto: Open Grid Europe

Leverkusen Die Vorbereitungen von Open Grid Europa laufen. Anwohner warnen vor der Gefahr durch die Verlegung.

Später dürfe dort wegen der Leitung nichts mehr gepflanzt werden. „Angesichts der heutigen Klimaproblematik ist es unverantwortlich, den Grünstreifen und die Bäume abzuholzen“, betont Zastrow im Brief an den Stadtchef und schließt Forderungen an: „Wir verlangen, dass vonseiten der Bürgervertreter und der Bezirksregierung alles getan wird, dass die Leitung so verlegt wird, damit davon dauerhaft keine Gefährdung für uns Anwohner ausgeht und dass der Grünstreifen, der sowohl aus Naturschutzgründen als auch zur Erhaltung des Kleinklimas notwendig ist, erhalten bleibt.“