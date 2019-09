Erholungshaus : Schuberts „Winterreise“ – wenn die Liebe vergeht

Musik und tänzerische Bewegung auf der Bühne des Erholungshauses. In Schuberts „Winterreise“ geht es um den Abschied von der Liebe und vom Leben. Foto: Andreas Heise

Leverkusen Bayer Kultur begann die Konzertreihe mit einer Symbiose von Musik, Sprache und Tanz bei Schuberts Winterreise

Totenstille herrschte im Raum, als Alexander Krichel auf der schwarz ausgeschlagenen und schwach beleuchteten Bühne langsam seinen Platz am Flügel einnahm, auf dem er die Zuhörer während der folgenden 90 Minuten in verschiedene Gefühlswelten entführte. Als sich danach der Kreis schloss, war das letzte sein stummer, schleichender Abgang. Bayer Kultur eröffnete die Konzert-Spielzeit mit der Premiere einer außergewöhnlichen Darbietung von Robert Schumanns Liederzyklus „Winterreise“, in der Musik und Bewegung eine Einheit eingehen.