Zu teuer? : Begrünen der Stadt hat Haken

Leverkusen Mal eben ein paar Pflanzen zu verteilen, ist mitunter schwer und wird teuer.

(US) Die Leverkusener Kommunalpolitiker haben eine Menge Vorschläge, wo überall aus Klimaschutzgründen eine Begrünung stattfinden sollte: beispielsweise an Gebäudefassaden, an Regenrinnen, auf Dächern von Buswartehäuschen oder an Laternenmasten. Mal eben Pflanzen verteilen und sich am frischen Grün erfreuen, das vielleicht auch noch von Vögeln zum Nestbau und für die Futtersuche genutzt wird, das geht so einfach nicht. Dies teilte die Stadt jetzt in Beratungspapieren für den Stadtrat mit. Das allgemeine Problem beim Begrünen: Die Standfestigkeit etwa von Bushäuschendächern oder Laternenmasten verträgt ohne Verstärkung keine Belastung durch Pflanzen.