30 bis 40 Kilometer täglich : Radwege werden klimafreundlich gereinigt

Leverkusen Seit Anfang Februar läuft das Projekt mit sechs Beschäftigten, die mit Lastenrädern unterwegs sind und die Radwege sauber halten. Zehn Tonnen Müll hat die Gruppe seit Anfang Februar eingesammelt.

Dass er bei Wind und Wetter raus muss, macht dem Leverkusener nichts aus. „Ich bin schon immer gerne Rad gefahren“, erzählt er. Und wenn es regne, ziehe er sich eben eine Jacke an. „Es ist schön, dass ich in die Truppe gekommen bin. Das macht einfach viel Spaß“, ergänzt er. Früher hat er im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet. Auch eine Tätigkeit, bei der er viel an der frischen Luft war.

Was ihm allerdings sauer aufstößt, ist die Umweltverschmutzung, die in seinen Augen zunimmt. „Ich habe das Gefühl, dass das vor 20 Jahren nicht so schlimm war“, sagt er verärgert. Der Hitdorfer See und die Dhünnstraße seien Problemstellen. „Es wäre schön, wenn die Menschen ihren Müll einfach wieder mit nehmen würden“, appelliert er.