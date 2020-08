Europaring in Leverkusen-Wiesdorf : Bagger kaputt: Brückenabriss wird verschoben

Europaring in Leverkusen-Wiesdorf

Wiesdorf Anfang der Woche war die Ostseite der Europaring-Brücke von der Westseite abgetrennt worden, um sie abreißen zu können. Doch jetzt kommt der TBL ein Technik-Problem in die Quere.

Wer sich am Mittwoch auf spektakuläre Bilder am Europaring gefreut hatte, wurde enttäuscht. Eigentlich hatte die Stadt damit beginnen wollen, den östlichen Teil der Dhünnbrücke am Europaring abzureißen. Doch dieses Vorhaben muss verschoben werden. Denn der Bagger, der dabei eingesetzt werden sollte, ist kaputt.„Jetzt muss ein Ersatzteil bestellt werden“, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch. Wann es geliefert und eingebaut werde, stehe noch nicht fest.