Buch über die Bayer-04-Traditionsmannschaft : „Den Heynckes habe ich mal umgegrätscht“

Leverkusen Der ehemalige Bayer-04-Spieler Manfred Vetter erzählt von Partys mit der Traditionsmannschaft und Spielen vor stimmungsvoller Kulisse. Dazu zählen die beiden DFB-Pokalspiele gegen Borussia Mönchengladbach 1971.

Angefangen hat Vetters Fußball-Karriere beim SV Bergfried in steinbüchel, wo er einige Jahre in der Jugend spielte, zudem in der Stadtauswahl. Die Saison 1968/69 verbrachte der Leverkusener in der A-Jugend des 1. FC Köln – eine erfolgreiche Saison, wie Vetter erzählt. Am Ende wurde die Mannschaft Mittelrheinmeister.

Zur Spielzeit 1969/70 schloss Vetter sich dann der Werkself an, die in der Regionalliga West, der zweithöchsten Spielklasse, kickte. Trotz seiner nicht mal 20 Jahre war der Mittelfeldspieler schnell ein fester Bestandteil der Mannschaft. Als ein besonderer Höhepunkt sind ihm die beiden DFB-Pokalspiele gegen Borussia Mönchengladbach 1971 in Erinnerung geblieben. Dort spielten zu jener Zeit Größen wie Berti Vogts, Rainer Bonhof und Jupp Heynckes. „Den Heynckes habe ich mal umgegrätscht“, sagt Vetter und lacht. Aber auch Spiele vor einer großen Kulisse, wie in der Roten Erde in Dortmund und am Aachener Tivoli sind Erlebnisse, an die er sich gerne zurück erinnert. „Besonders stimmungsvoll war es bei Rot-Weiss Essen im Georg-Melches-Stadion“, sagt er.