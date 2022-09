Kriminelle scheitern in Leverkusen-Küppersteg an Vierbeiner : Hund verbellt Einbrecher

Wie dieser Vierbeiner auf unserem Symbolfoto hat sich auch der Küppersteger „Wachhund“ nach seienr Aktion einen großen Knochen verdient. Foto: dpa/Bernd Thissen

Leverkusen-Küppersteg Dass die Zweibeiner mitten in der Nacht an der Wohnung an der Hardenbergstraße nichts zu schaffen hatten, spürte der Hund einer Leverkusenerin in der Nacht auf Freitag deutlich – und schlug an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da wird ein Küppersteger Frauchen stolz auf ihren Vierbeiner sein: Der Hund hat in der Nacht zu Freitag Einbrecher vertrieben. Die machten sich laut Polizei gegen Mitternacht daran, eine zum Garten gelegene Tür der Erdgeschosswohnung an der Hardenbergstraße aufzuhebeln.

Der Vierbeiner der Bewohnerin bemerkte die Eindringlinge rasch, bellte und knurrte. Davon wurde die 37-jährige Hundebesitzerin wach, schaltete daraufhin das Licht in der Wohnung ein „und konnte den oder die Einbrecher nur noch flüchten sehen“, heißt es im Polizeibericht.

Beamte sicherten erste Hebelspuren an der Tür und verständigen die Spurensicherung der Kriminalpolizei. Zeugenhinweise gehen an 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de; zuständig ist das Kriminalkommissariat 72.

(LH)