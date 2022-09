Drei Vorfälle in Leverkusen in der Nacht zu Freitag : Mühlenweg wegen Wasserrohrbruch unterspült

Die EVL arbeitet am Freitag an der Reparatur von Wasserrohrbrüchen (Symbolbild) und Folgeschäden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bürrig/Küppersteg Drei Rohrbrüche in Bürrig und Küppersteg halten seit der Nacht zu Freitag die EVL in Atem. Am Mühlenweg wurde die Straße unterspült und ist in einem Abschnitt komplett gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen bis in den Nachmittag dauern.

Drei Wasserrohrbrüche beschäftigen seit der Nacht zu Freitag die Energieversorgung Leverkusen (EVL). Ab 23 Uhr kam es zu Rohrbrüchen an Mühlenweg, am Zeisigweg (beide Küppersteg) und an der Heinrich-Brüning-Straße (Bürrig).

„Am Mühlenweg sind keine Haushalte betroffen“, sagte EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf am Freitagvormittag. „Aber die Straße ist unterspült und bleibt mindestens bis in den Nachmittag gesperrt zwischen Brücke A3 und Gisbert-Cremer-Straße“. An der Heinrich-Brüning-Straße und am Zeisigweg seien vom Rohrbruch jeweils zwischen 50 und 60 Haushalte betroffen. „Die Instandsetzungsarbeiten laufen. Sie sollen gegen Mittag beendet sein“, ergänzt der Sprecher.

Ursache für die fast zeitgleich aufgetretenen Vorfälle könnte ein vorausgegangener Wasserrohrbruch sein. Am Donnerstagnachmittag war an der Franz-Hitze-Straße in Küppersteg ein Rohrbruch aufgetreten und von der EVL repariert worden. Wegen des Vorfalls habe es Druckschwankungen im Netz gegeben.