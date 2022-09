Tierischer Spaß in Leverkusen : Wenn Labrador Bruno mutig ins Becken springt

Und rein ins Wasser! Im Freibad im Wiembachtal kamen die Vierbeiner voll auf ihre Kosten, was auch die Zweibeiner am Beckenrand freute. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Zum Abschluss der Freibadsaison durften am Sonntag im Wiembachtal die Hunde ins Wasser. Ein Riesenspaß für Vierbeiner, Herrchen und Frauchen und möglicherweise ein neuer Rekord für die nunmehr sechste Auflage von „LevDog“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Hundegebell und Wasserplatschen mischen sich zu einer homogenen Geräuschkulisse, die bereits einige Meter vor den Toren des Freibads Wiembachtal zu vernehmen sind. Hinter den Mauern dann der Anblick eines tierischen Wasserparadieses: Überall wuseln, laufen, springen und hüpfen große und kleine Hunde umher, aufgefordert von Herrchen und Frauchen, die freudig mit leuchtenden Wasserspielzeugen wedeln und dann mittels Parabelflug ins Wasser katapultieren.

Mit Anlauf und schwanzwedelnd springen auch die Vierbeiner dann gleichermaßen euphorisch ins Becken, sodass zum Teil große Wasserfontänen auf die am Beckenrand verliebt schauenden Zweibeiner niederprasseln. Wer hier trocken bleibt, wird spätestens in einem unachtsamen Moment von einem vorbeihuschenden und klatschnassen Filou, Rüdiger oder Tizian erwischt, der sich energetisch schüttelt, um schwungvoll weiterzulaufen und mal mehr, mal minder elegant erneut ins Wasser zu springen. Angepöbelt ob der Wasserspritzer wird hier niemand. Man entschuldigt sich achselzuckend für das flegelhafte Verhalten seines tierischen Schützlings und alle nicken beschwichtigend zurück. Alle scheinen hier beseelt, entspannt und schlichtweg erfreut darüber, des Menschen besten Freund so glücklich im Schwimmbad zu erleben.

Info Kleine Messe für Mensch und Tier Zum Programm von „LevDog“ gehören traditionell auch die Aussteller und Infostände im Rahmen einer kleinen Messe. Insgesamt 15 Aussteller waren dabei, darunter Tierbedarfshandel, Versicherungen, Hundeschule und Tierschutz. Auch eine Hundefotografin war vor Ort, die gegen einen kleinen Obolus Erinnerungsfotos der Vierbeiner schoss. Für alle Besucher gab es beim Einlass eine kleine Tüte mit Knabbereien für den Hund und Infobroschüren für den Menschen. Das Wasser im Freibad bleibt nun noch bis zum Frühjahr in den Becken. Erst danach werden die Becken geleert, gereinigt und bei Bedarf auch renoviert, damit sie pünktlich zur nächsten Freibadsaison fertig sind.

Anna (28) und Patrick (33) sind mit ihren beiden sechsjährigen Rüden, Beagle Smoky und Mischling Sushi aus Baumberg gekommen, wobei Anna schon häufiger beim Hundeschwimmen in Opladen war. Für Patrick ist es das erste Mal. „Das ist super schön hier, die Hunde haben totalen Spaß, und es verteilt sich auch schön“, schwärmt Anna. Auch Patrick ist von der Anlage angetan. „Der Parkplatz ist nur ein bisschen weit weg. Aber einmal im Jahr kann man das schon mal machen.“ Auch für Alegra Buonotti (62) mit Labrador Bruno es ihr erster Besuch im Leverkusener Freibad. „Aber doch sicherlich nicht mein letzter. Ich finde es wirklich sehr schön hier, die Leute sind sehr nett, und mein Hund ist hier richtig glücklich.“ Sie würde sich freuen, wenn das Hundeschwimmen am Ende der Saison nicht nur einmalig, sondern vielleicht über mehrere Tage laufe. „Sonst muss man hin und her fahren oder eben wieder ein Jahr darauf warten.“