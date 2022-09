Basketball, 2. Bundesliga : Giants lassen in ihren Testspielen Konstanz vermissen

Zeigte im Spiel um Platz drei beim Turnier in Luxemburg eine starke Leistung: Haris Hujic. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer schneiden bei einem Turnier in Luxemburg höchst unterschiedlich ab, sichern sich am Ende aber Platz drei. An diesem Freitag steht in der Ostermann-Arena das nächste internationale Testspiel an.