Feuer in Düsseldorf : Wohnung nach Brand unbewohnbar

In die Nachbarwohnungen drangen weder Flammen noch Rauch vor, berichtet die Feuerwehr. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf An der Harffstraße ist am Montagabend Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Das gesamte Haus musste evakuiert werden. Nicht alle Bewohner konnten zurück.

Eineinhalb Stunden dauerte der Löscheinsatz der Feuerwehr an der Harffstraße, und wären sie nicht so schnell vor Ort gewesen, hätte es noch schlimmer kommen können, berichtete die Feuerwehr am Dienstag. Die vorläufige Bilanz des Brandes im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ist schlimm genug: Zwei Menschen mussten in einer städtischen Notunterkunft untergebracht werden, den bloßen Sachschaden schätzen die Experten auf 60.000 Euro.

Ein Anwohner hatte am Montagabend gegen 18.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er starke Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung gesehen hatte. Aufgrund der beschriebenen Situation und weil unklar war, ob sich Menschen in der Brandwohnung aufhielten, alarmierte der Leitstellendisponent umgehend mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zur Einsatzstelle.

Die ersten Einsatzkräfte trafen bereits sechs Minuten nach der Alarmierung an der Harffstraße ein. Während die ersten Rettungstrupps über den Hauseingang in die betroffene Wohnung vordrangen, um nach Menschen zu suchen, evakuierten ihre Kollegen das übrige Gebäude. Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten.

Die Bewohner der Erdgeschosswohnung hatten sich glücklicherweise schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können. Sie wurden vom Rettungsdienst auf Rauchvergiftung untersucht und behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Gut eineinhalb Stunden nach der Alarmierung meldete der Einsatzleiter „Feuer aus“ an die Leitstelle der Feuerwehr. Abschließend wurden der betroffene Bereich sowie das Treppenhaus mittels Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit und die angrenzenden Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert. Hier gaben die Feuerwehrleute schnell Entwarnung – eine Ausbreitung hatte nicht stattgefunden. Lediglich die Balkone oberhalb der Brandwohnung wurden vom Ruß in Mitleidenschaft gezogen.